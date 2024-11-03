بمواصفات منافسة.. «Lenovo»  تكشف عن ساعة ذكيّة جديدة

كشفت شركة “لينوفوLenovo“، عن ساعتها الذكية الجديدة التي ستطرحها في الأسواق العالمية.

وفق الشركة، “فإن ساعة Lenovo Watch”لينوفو ووتش”، حصلت على هيكل متين مصنوع من المعدن، ويمتع بمقاومة للماء والغبار وفق معيار “IP68″، وشاشة الساعة جاءت من نوع “AMOLEDأموليد”، مقاس 1.43 بوصة، دقة عرضها (466/466) بيكسل، وكثافتها 326 بيكسل/الإنش المربع، وجهّزت الشاشة بخاصية “أولويز اون ديزيبليAlways-On Display”، وحميت بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش”.

وبحسب الشركة، “زوّدت الساعة بمستشعرات لمراقبة معدل ضربات القلب، ومستشعرات لقياس معدلات الأكسجة في الدم، وتطبيقات لمراقبة النشاط البدني اليومي للمستخدم، ودعمتها “لينوفو Lenovo”، بتقنيات بلوتوث”Bluetooth 5.3 لتكون قادرة على الاقتران بالهواتف ولتستخدم لإجراء المكالمات الصوتية واستقبال وقراءة الرسائل والإشعارات، كما جهزتها ببطارية تكفيها لتعمل 12 يوما في وضع “ترشيد استهلاك الطاقة”.

هذا “وستطرح الساعة بأربعة ألوان رئيسية، وسيكون سعرها في الأسواق الصينية 69 دولارا تقريبا”.