بمواصفات نوعية.. شركات عالمية تطلق «هواتف وساعات ذكية وشواحن»

قررت شركة “لافا Lava“، الهندية توسيع قدراتها في مجال إنتاج الأجهزة المحمولة، وأعلنت عن ساعة ذكية مميزة ستطرحها بسعر منافس.

وأشارت الشركة إلى “أن ساعة Prowatch V1 الجديدة ستحصل على هيكل محمي من الماء والغبار وفق معيار IP68، وستزوّد بشاشة AMOLED مستطيلة الشكل، مقاس 1.85 بوصة، دقة عرضها 0390/450 بيكسل، كثافتها تعادل 322 بيكسل/الإنش، وتتميز الساعة بأنها مقاومة للصدمات والخدوش، إذ حميت بزجاج Corning Gorilla Glass 3، كما جهّزت بتقنية Always-on display”.

وبحسب الشركة، “حصلت الساعة على تقنيات Bluetooth 5.3 للاقتران بالهواتف والأجهزة الإلكترونية الأخرى، وزوّدت بتقنيات لقياس معدلات نبض القلب وقياس معدلات الأكسجة في الدم، وزوّدتها Lava ببوصلة إلكترونية، وبطارية Li-Ion بسعة 270 ميلي أمبير، وستطرحها بألوان أساسية هي الأسود والأزرق والوردي، وستبدأ أسعار نسخها من 30 يورو تقريبا”.

“شاومي” تطلق شاحنا بمواصفات غير مسبوقة

أطلقت شركة “شاومي Xiaomi”، شاحنها المحمول الجديد الذي يوفر للمستخدمين ميزات وتقنيات متطورة.

وبحسب الشركة، “أكثر ما يميز جهاز ” Power Bank 10000″ الجديد هو أنه يؤمن سرعة كبيرة في شحن الهواتف والأجهزة المحمولة باستطاعة تصل إلى 120 واط، إذ يمكن من خلاله شحن بطارية الهاتف في غضون ربع ساعة تقريبا، وحصل الجهاز على هيكل خارجي أنيق التصميم أبعاده (36/48/143) ملم، وزنه 318 غ، وجهّز بمنفذي USB-C يمكنان من شحن جهازين بوقت واحد، كما زوّد بشاشة صغيرة تظهر للمستخدم بيانات الشحن”.

ووفق بيان الشركة، “زوّد الجهاز ببطارية داخلية بسعة 10000 ميلي أمبير، يمكن شحن 75% من سعتها خلال 15 دقيقة فقط في حال تم شحنها بشاحن باستطاعة 90 واط”، مشيرة إلى أن “الجهاز سيطرح في الأسواق العالمية بسعر 50 دولارا تقريبا، وستطرح منه نسخة أبسط بقوة شحن 33 واط، سيكون سعرها 33 دولارا تقريبا”.

“اي تيلItel” تعلن عن أحدث هواتفها

أعلنت شركة “اي تيلItel”، عن “هاتفها الذكي الجديد الذي صممته ليكون منافسا قويا في عالم أجهزة أندرويد المحمولة”.

وبحسب الشركة، “حصل هاتف itel Zeno 10 على هيكل مصنوع من البلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (164/76/9) ملم، وزنه 186 غ، وزود بشاشة IPS LCD، مقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (1612/720) بيكسل، كثافتها تعادل 267 بيكسل/الإنش، ويعمل الهاتف بنظام Android 14 (Go edition)، ومعالج Unisoc T603، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح “microSDXC.

وبحسب الشركة، “كاميرة الهاتف الأساسية أتت بدقة 8 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات FHD، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 5 ميغابيكسل وزودت بتقنيات التعرف على الوجوه، وزوّد هذا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، وسيطرح في الأسواق العالمية بأسعار منافسة تبدأ من 70 يورو تقريبا”.

هاتف Galaxy S25 Slim المنتظر

ينتظر محبو أجهزة سامسونغ إطلاق هاتف Galaxy S25 Slim، الذي يتوقع أن يكون من بين أفضل هواتف أندرويد لهذا العام.

وتبعا لأحدث التسريبات، فإن “سامسونغ من المفترض أن تعلن قبل نهاية يناير الجاري عن 4 نماذج من هواتف Galaxy، من بينها هاتف Galaxy S25 Slim الذي سيحصل على هيكل متين سماكته 6.5 ملم فقط، وسيزود الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite المتطور الذي يعمل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت، وسيعمل بنظام Android 15 مع واجهات One UI 7، وشاشته ستكون من نوع Dynamic AMOLED 2x، مقاس 6.7 بوصة، ترددها 120 هيرتز”.

وبحسب المعلومات، “الكاميرا الأساسية له ستحصل على عدسة أساسية بدقة 200 ميغابيكسل، وعدستي ultrawide وtelephoto دقة كل واحدة 50 ميغابيكسل، أما بطارية الهاتف فستكون بسعة 5000 ميلي أمبير، وستعمل بالشحن السريع والشحن اللاسلكي، ومن المفترض أن تعلن سامسونغ عن هذا الجهاز خلال حدث Galaxy Unpacked الذي سيعقد الشهر الجاري”.