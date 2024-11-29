بناءً على دعوة رسمية.. رئيس مجلس النواب يزور إيطاليا

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رفقة وفد برلماني يضم أعضاء مجلس النواب أحمد الشارف، الصادق الكحيلي، اسمهان بالعون، أمس الخميس، إلى العاصمة الإيطالية روما، وذلك بناءً على دعوة رسمية من مجلس النواب الإيطالي.

والتقى رئيس مجلس النواب عقب وصوله، “رئيس مجلس النواب الإيطالي لورينزو فونتانا، الذي بدوره رحب رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له بحضور السفير الليبي في روما مهند يونس، مؤكدا رغبته في الاستماع من رئيس مجلس النواب لآخر المستجدات في ليبيا” .

وخلال اللقاء “تم بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الشعبين الجارين، العلاقة التي فرضها التاريخ وعززتها الجغرافيا والثقافة والتجارة”.

وأكد رئيس مجلس النواب “على أن معاهدة الصداقة الموقعة في أغسطس 2008 بمدينة بنغازي، بداية مرحلة جديدة من التعاون، وأن دور البرلمان الإيطالي السياسي والاقتصادي والتشريعي مهم لتفعيل وتطوير بنود المعاهدة، موضحاً أن الجمود في العملية السياسية ليس بسبب البرلمان بل هو بسبب القوة القاهرة التي ذكرتها المفوضية وأن مجلس النواب قام بواجبه على الوجه الأمثل وأصدر بالتشاور مع مجلس الدولة قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان وسلمها للمفوضية وكان عليها إجراء الانتخابات، مؤكداً حاجة ليبيا إلى حكومة جديدة موحدة مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وفي ذات السياق، “طالب رئيس مجلس النواب من رئيس مجلس النواب الإيطالي بالعفو أو التدخل بشأن المسجونين الليبيين في إيطاليا، أو إرسالهم لليبيا لتنفيذ عقوباتهم، وذلك لمعاناة أهالي المساجين وعدم قدرتهم على زيارتهم مما يعد ضرورة في الجانب الإنساني لهذه القضية، وتم اعطاء الوعد من البرلمان الإيطالي ببذل مساعيه لتحقيق هذه الرغبة”.

وطالب رئيس مجلس النواب “بدعوة النائب العام الليبي للتفاهم والتشاور في أمور المساجين الليبيين بإيطاليا وتمت الموافقة على طلبه”.

كما تم خلال اللقاء أيضاً “بحث عديد الملفات في مقدمتها ملف الهجرة غير الشرعية، حيث أكد رئيس مجلس النواب، بأن سبب الهجرة هو الجوع والفقر والعوز والنزاعات وعدم الاستقرار، مشيراً إلى أن الناس يموتون غرقا في البحر وعطشا في الصحراء، مؤكداً بأن الحل يكون بوجود تنمية في بلدانهم، لافتاً إلى أن ليبيا لم تكن مصدرة للهجرة بل هي بلد عبور، مؤكداً توجيه تعليماته للجهات المعنية بالتعاون مع السلطات الإيطالية لمكافحة الهجرة غير الشرعية”.

وشدد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، “على ضرورة التواصل مع مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار المهندس بالقاسم حفتر وتم الاتفاق على زيارته لروما لمشاركة الجارة الإيطالية في عملية الإعمار الحاصلة في البلاد”.

بدوره، ثمن رئيس مجلس النواب الإيطالي، “دور مجلس النواب الليبي، في تعزيز الاستقرار ونبذ الانقسام وحلحلة الأزمة الليبية عبر إصدار القوانين التي تنظم الدولة الليبية، مع تأكيده على ضرورة وجود حكومة موحدة في ليبيا، كما أكد على دعم مجلس النواب الإيطالي لوجود شراكة حقيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، متمنياً رؤية ليبيا موحدة ومستقرة”.