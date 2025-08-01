بناء الكفاءات الوطنية في قطاع النفط.. إنهاء أولى مراحل برنامج تدريبي رائد

اختُتِمت في مدينتي طرابلس وبنغازي المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي الأول لبناء القدرات، المتخصص في الجوانب الفنية لقطاع النفط، والتي شملت مجالات هندسة مكامن الإنتاج، علوم الأرض، إدارة البيانات، والبيانات السيزمية.

وبحسب المؤسسة الوطنية للنفط، أشرفت على تنفيذ البرنامج الإدارة العامة للتدريب والتطوير وتنمية القدرات بالمؤسسة الوطنية للنفط، بالتعاون مع شركة SLB العالمية، وشارك فيه 18 متدرباً من الكوادر الشابة بعدد من الشركات النفطية.

شهد حفل الاختتام حضور عدد من المسؤولين، من بينهم مدير عام الإدارة العامة للتدريب والتطوير بالمؤسسة، والمدير التنفيذي لمركز بحوث النفط، ومدير عام شركة SLB فرع ليبيا، إلى جانب مدراء إدارات التدريب بالشركات المشاركة.

وأكد مدير عام التدريب والتطوير بالمؤسسة على دعم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لهذه البرامج النوعية، بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، في إطار إعداد كوادر الصف الثاني في التخصصات الفنية الحيوية، بما يخدم تحقيق أهداف المؤسسة الاستراتيجية، وعلى رأسها زيادة الإنتاج، انطلاقاً من إيمانها بأن تطوير العنصر البشري يمثل أحد أعمدتها الرئيسية.

ومن المقرر أن تستكمل المراحل التالية من البرنامج خلال الأسابيع المقبلة، لتشمل متدربين من مدن أخرى، من بينها مدن الجنوب، بحيث يرتفع إجمالي المستفيدين خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 120 موظفاً.