بناء على طلبه.. نجل «حفتر» يلتقي مسؤولين في واشنطن

التقى بالقاسم خليفة حفتر بصفته مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع الخبراء الإقليميين المختصين بالشأن الليبي في وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وبحسب ما أفادت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها على منصة “إكس”، فإن اللقاء جاء بناء على طلب من بالقاسم خليفة حفتر.

وقالت السفارة إنها مستمرة في التواصل مع الفاعلين الأساسيين في جميع أنحاء البلاد بهدف تعزيز الاستقرار، والمساعدة في إعادة الإعمار، و المضي قدما في تحقيق الازدهار.

هذا وذكرت الصفحة الرسمية لصندوق التنمية وإعادة الإعمار على فيسبوك، أن اللقاء ناقش سبل مد جسور التعاون المشترك بين البلدين في عديد المجالات والقطاعات، كما تم الاتفاق على دعم إطلاق “المنتدى الأمريكي – الليبي للتنمية والإعمار” خلال الفترة القريبة المقبلة.