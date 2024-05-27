بناء محطة جديدة «للطاقة النووية» في أوزبكستان

ذكرت شركة “روساتوم” الروسية، أن “روسيا وأوزبكستان وقعتا عقدا لبناء محطات للطاقة النووية ذات طاقة منخفضة في مقاطعة جيزاخ الأوزبكستانية”.

وأضافت شركة “روساتو”، “أنه خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الروسي إلى أوزبكستان، وبحضور رئيسي دولتي روسيا وأوزبكستان، تم التوقيع على بروتوكول بشأن تعديل الاتفاقية الحكومية الدولية بشأن التعاون بين البلدين في بناء محطة للطاقة النووية في أوزبكستان، التي يتمثل جوهرها في توسيع التعاون لبناء محطة صغيرة للطاقة النووية في أوزبكستان بقدرة 330 ميغاواط وفقا للمشروع الروسي”.

وبحسب بيان الشركة، “على هامش الحدث أيضًا، تم حضور الشركة المساهمة “أتومستروي إيكسبورت” (القسم الهندسي لشركة روساتوم الحكومية) و”مديرية بناء محطات الطاقة النووية” التابعة لوكالة الطاقة الذرية التابعة لمجلس وزراء جمهورية أوزبكستان، حيث وقعت شركة روساتوم عقدًا لبناء محطة للطاقة النووية منخفضة الطاقة في أوزبكستان”.

ووفق الشركة، “يتضمن المشروع إنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة جيزاخ بأوزبكستان وفق تصميم روسي بقدرة 330 ميغاواط (ستة مفاعلات قدرة كل منها 55 ميغاواط)، وستعمل “روساتوم” كمقاول عام لبناء المحطة، كما ستشارك شركات محلية في البناء”.