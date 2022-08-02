بنت بية.. تضامن تونسي مع ضحايا الحادثة، واتصال مباشر مع ليبيا

اعربت وزارة الخارجية التونسية عن تضامنها مع ليبيا إزاء حادثة إنفجار صهاريج الوقود في بلدية بنت بية بالجنوب الليبي.

وقالت الخارجية التونسية إنّها تتابع عن كثب تطورات وتداعيات الحادثة، وإنّها على اتصال مباشر مع السلطات في ليبيا، للمساعدة في إنقاذ المصابين ووضع المستشفيات والأطقم الطبية التونسية المختصة تحت تصرف دولة ليبيا.

الجدير بالذكر أنّ المتحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعم مالك مرسيط أعلن ليلة البارحة أنّ حصيلة ضحايا انفجار صهريج الوقود بلغت 9 وفيات، وأكثر من 75 إصابة.