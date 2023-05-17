بنحو 3 ملايين متر مكعب.. استئناف خط «غرين ستريم» تصدير النفط إلى إيطاليا

أفادت وكالة نوفا الإيطالية بإستئناف ضخ صادرات الغاز من ليبيا إلى إيطاليا بعد توقف مجمع مليتة للنفط والغاز عن العمل لمدة أسبوعين، إثر أعمال صيانة طارئة.

وتُظهر بيانات شركة سنام الإيطالية حول تدفقات الغاز المتعلقة بالنقاط ذات الصلة بشبكة النقل الوطنية الإيطالية، توقف تدفق الغاز من ليبيا إلى إيطاليا في الفترة من 30 أبريل إلى 15 مايو.

ووصل أمس نحو 3 ملايين متر مكعب من الغاز إلى نقطة وصول جيلا، مما يؤكد عودة التدفقات وإن كان ذلك بمعدل أقل من المتوسط البالغ نحو 7-9 ملايين يوميا قبل التوقف لإنجاز أعمال الصيانة.

وقالت نوفا الإيطالبة إنّه إستطاعة ليبيا تصدير ما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا إلى إيطاليا عبر خط أنابيب التدفق الأخضر «غرين ستريم» الذي يربط صقلية بحقول غاز إيني في ليبيا.

في عام 2022، أنتجت إيني 9.3 مليار متر مكعب من الغاز في ليبيا، وصل منها 2.5 مليار متر مكعب أو أقل بقليل من الثلث إلى إيطاليا عبر خط أنابيب غرين ستريم بينما تم تخصيص 6.8 مليار متر مكعب للسوق المحلي لتوليد الكهرباء.