بنسبة اقتراع 66%.. الانتهاء من انتخابات المجلس البلدي غريان

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية عن الانتهاء من انتخاب المجلس البلدي غريان بنسبة مشاركة بلغت 66% من إجمالي عدد المسجّلين في سجل الناخبين والبالغ عددهم 8879 ناخبا وناخبة.

وذكرت اللجنة في مؤتمر صحفي أنّ العملية الانتخابية ببلدية غريان انتهت دون تسجيل أيّ خروقات أمنية، لافتة إلى أن محطات الاقتراع بدأت بعملية الفرز والعدّ وسيتمّ إعلان النتائج المبدئية بعد الانتهاء من حصر الأصوات مجتمعة.

وأشارت اللجنة إلى استعدادها لانتخاب المجلس البلدي العُربان المقرّر يوم السبت المقبل بمشاركة نحو 4000 ناخبة وناخبة بادروا بالتسجيل في منظومة سجلّ الناخبين في وقت سابق.