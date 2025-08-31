بنسبة نجاح 75.53%.. مركز الامتحانات يعتمد نتيجة شهادة التعليم الأساسي «الدور الثاني»

اعتمد مدير المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود اليوم الأحد نتيجة امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الثاني) للعام الدراسي 2024 – 2025، حيث بلغت نسبة النجاح 75.53%.

وأوضح المركز أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 76,340 تلميذًا وتلميذة، نجح منهم 57,678 تلميذًا وتلميذة، فيما بلغ عدد الراسبين 18,662، كما تحصّل 493 على تقدير ممتاز، و10,618 على تقدير جيد جدًا، و33,610 على تقدير جيّد.

وفيما يتعلق بنتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (التعليم الديني) فقد بلغت نسبة النجاح 67.12%.

وأثنى مدير المركز على جهود لجان المراقبة والامتحانات وموظفي المركز الذين تولوا عملية نقل وتوزيع وإحضار أوراق الإجابة من اللجان الامتحانية في مختلف مدن ومناطق ليبيا.

وأشار إلى أن بإمكان التلاميذ الاطلاع على نتائجهم عبر الرابط المخصص بمنظومة الامتحانات أو من خلال مكاتب الامتحانات بمراقبات التربية والتعليم في البلديات.