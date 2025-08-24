بنسبة 17.3%.. ليبيا تتصدر قائمة أسرع الاقتصادات العربية نمواً في 2025

أظهرت بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي أن ليبيا تتصدر قائمة أسرع الاقتصادات العربية نمواً خلال عام 2025، بمعدل نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 17.3%.

وبحسب وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، يعود هذا النمو اللافت إلى حزمة من الإجراءات الحكومية التي ركزت على تطوير قطاع النفط والغاز، إلى جانب دعم وتشجيع القطاع الخاص، وتعزيز جهود الإعمار والتنمية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد.

وجاءت جيبوتي في المرتبة الثانية بنسبة نمو 6%، تلتها موريتانيا بـ4.4%، ثم الصومال والمغرب بنسبة 4% و3.9% على التوالي. وبلغ معدل النمو المتوقع في الإمارات 3.8%، ومصر 3.8%، والجزائر 3.5%، فيما سجلت السعودية 3%، والبحرين 2.8%.

ويُتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي في المنطقة العربية 4% خلال عام 2025، مع إمكانية ارتفاعه إلى 4.3% في عام 2026.