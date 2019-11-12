بنسبة 40%.. تخفيض مرتبات رئيس وأعضاء ووزراء مجلس «الوفاق»

أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني القرار رقم (24) لسنة 2019، بتقرير بعض الأحكام بشأن مرتبات وظائف عليا.

ونصت المادة الأولى من القرار، على تخفيض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ورئيس الحكومة والوزراء ومن في حكمهم، ووكلاء الوزارات بنسبة 40%، اعتبارًا من تاريخ 1 يناير 2019.

كما نصت المادة الأولى على تخفيض مرتبات مستشاري رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، ومستشاري الوزراء بنسبة 30%.

هذا وتلتزم وزارة المالية بموجب المادة الثانية من القرار، خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار، بتقديم مقترح بتخفيض المرتبات المقدرة بجداول مرتبات خاصة، خلافًا لجدول المرتبات المرفق بالقرار رقم 27 لسنة 2011.

في حين نصت المادة الثالثة على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

من جانبه أفاد عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، في وقت سابق، بأن المجلس بدأ في الخطوات العملية لتوحيد جداول مرتبات القطاع العام تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية و الأجر مقابل العمل