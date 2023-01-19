بنسبة 56%.. تدفقات المهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا 2022 زادت عن 2021

قال رئيس خطط وعمليات القيادة العامة لسلطات الموانئ الإيطالية الأدميرال جوزيبي أوليشينو إنّ عام 2022 شهد وصول 105 ألف مهاجر عن طريق البحر بمعدل زيادة بلغ 56% عن العام 2021.

أوليشينو وفي جلسة استماع للجنة الشؤون الدستورية والنقل الأربعاء ذكر أنّ المهاجرين انطلقوا من دول المتوسط أكثرهم من ليبيا، والتي سجلت نسبة زيادة بلغت الـ 70% أي بواقع 53 ألف مهاجر.

وأشار أوليشينو إلى أنّ سفن المنظمات غير الحكومية تنشط على خط «برقة – لامبيدوزا» وقد أنقذت أكثر من 11 ألف مهاجر كانوا قد انطلقوا من غرب ليبيا.

ولفت رئيس خطط وعمليات القيادة العامة لسلطات الموانئ الإيطالية إلى أنّ هناك خطّين للتدفقات من ليبيا هي منطقة طرابلس انطلق من سواحلها 33 ألفا ومنطقة برقة 20 ألفا.