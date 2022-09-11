بنغازي.. أمر من النائب العام، إزالة 31 مبنى من على مسار النهر الصناعي

كشف مكتب النائب العام، عن إزالة 31 مبنى تم تشييده على مسار منظومة النهر الصناعي في مدينة بنغازي بالمخالفة للتشريعات؛ وسد فتحات تمديد المياه غير الشرعية؛ وتعزيز الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عمل المنظومة.

وقال مكتب النائب العام إنّ أعمال حصر ورصد التعديات على مسار النهر الصناعي الممتد من خزان الطليحة حتى طريق الهواري، مازالت قائمة بالتعاون مع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.

وكان النائب العام قد وجه الجهات الضبطية، في وقت سابق، بمباشرة إجراءات الاستدلال لرصد وحصر التعديات على الأراضي الواقعة في مسار إمداد مدينة بنغازي بالمياه؛ وتحديد هوية مرتكبيها لاتخاذ التدابير بالتعاون مع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.

وأوضح مكتب النائب العام أنّ هذه الإجراءات جاءت استجابة لمقتضيات المصلحة العامة؛ وتدعيماً للجهود الرامية إلى التقليل من الآثار السلبية الناجمة عن أفعال التعدي على منظومة النهر الصناعي في مدينة بنغازي.