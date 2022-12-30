بنغازي.. إيقاف الدراسة من رياض الأطفال إلى الصف الخامس لأسبوعين

أعلنت مراقبة التربية والتعليم في بنغازي تعليق الدراسة لمدة أسبوعين لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الخامس اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وذكرت مراقبة التربية والتعليم بتغازي أنّ الدراسة ستستمر بشكل اعتيادي من الصف السادس الابتدائي حتى الصف الثالث ثانوي.

وأوضحت المراقبة أنّ ذلك يأتي بسبب انتشار فيروسات الجهاز التنفسي، لافتة إلى أنّ القراءات تبين ارتفاع عدد المصابين وشراسة الفيروسات ونشاطها بين الفئة العمرية من عمر 1-10 سنوات، وفق تعبيرها.

يذكر أنّ إيقاف الدراسة إجراء قامت به عدة بلديات خلال الفترة الماضية، بينها غريان وسبها وطبرق وأجدابيا، وذلك جراء تزايد انتشار الفيروس التنفسي المخلوي.