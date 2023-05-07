بنغازي.. اجتماعات عسكرية لرئاستي الأركان البحرية لتوحيد المؤسسة العسكرية

احتضنت مدينة بنغازي على مدار 3 أيام اجتماعات لممثلين عن القوات البحرية لرئاستي الأركان في شرق وغرب البلاد، ضمن جهود تقودها الأمم المتحدة لتوحيد جيش البلاد.

وقالت رئاسة الأركان بالمنطقة الشرقية في بيان لها، إنّ رئيس أركان القوات البحرية بطرابلس اللواء نور الدين البوني والوفد المرافق له، قاموا بزيارة مقر رئاسة أركان القوات البحرية في بنغازي.

وأضافت الرئاسة أنّ ٫لك جاء بناء على ما تم التوصل إليه خلال اجتماعات رؤساء الأركان العامة ورؤساء الأركان النوعية والهيئات والإدارات، واستمرارا لجهود توحيد المؤسسة العسكرية ووضع الخطط الإدارية والإجرائية لتنفيذ ذلك.

وفي 13 أبريل الماضي، زار وفد عسكري من غرب البلاد على رأسه الفريق محمد الحداد رئيس الأركان العامة للجيش في مدينة بنغازي، في زيارة هي الأولى له لشرق البلاد.