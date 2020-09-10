بنغازي.. احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية

شهدت مدينة بنغازي شرق ليبيا، مظاهرات اليوم الخميس، احتجاجا على تردي الخدمات وتدني المعيشة بالمدينة.

وخرج عشرات الشباب في عدة شوارع بالمدينة، حيث قاموا بقطع الطرقات وإحراق الإطارات احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة يوميا وارتفاع أسعار الوقود والسلع والمواد الغذائية.

وطالب المتظاهرين المحتجين في بيان لهم، بإسقاط جميع أجسام الدولة التي عجزت عن خدمة المواطنين، وفق قولهم.

#شاهد | بيان المتظاهرين المحتجين في #بنغازي يطالبون بإسقاط جميع أجسام الدولة التي عجزت عن خدمة المواطنين pic.twitter.com/AbxSF5Q0je — المنارة للإعلام (@AlmanaraMedia) September 10, 2020

اول هتاف في ثورة 17 فبراير يظهر من جديد اليوم في #بنغازي

"نوضي نوضي يا بنغازي " pic.twitter.com/lPFP71KBjz — المنارة للإعلام (@AlmanaraMedia) September 10, 2020