بنغازي.. احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 22:08 | آخر تحديث: 10 سبتمبر 2020 - 22:37 نُشر: الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 22:08
ليبيا
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مظاهرات في بنغازي تُطالب بإسقاط أجسام الدولة

شهدت مدينة بنغازي شرق ليبيا، مظاهرات اليوم الخميس، احتجاجا على تردي الخدمات وتدني المعيشة بالمدينة.

وخرج عشرات الشباب في عدة شوارع بالمدينة، حيث قاموا بقطع الطرقات وإحراق الإطارات احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة يوميا وارتفاع أسعار الوقود والسلع والمواد الغذائية.

وطالب المتظاهرين المحتجين في بيان لهم، بإسقاط جميع أجسام الدولة التي عجزت عن خدمة المواطنين، وفق قولهم.

آخر تحديث: 10 سبتمبر 2020 - 22:37
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