بنغازي.. اغتيال قيادي في قوات حفتر وسط المدينة

اغتال مسلحون مجهولون، الضابط شعيب بومدين القيادي بقوات خليفة حفتر، عبر رميه بوابل من الرصاص وسط مدينة بنغازي.

وقال مسؤول محلي لوكالة الأناضول إنّ مسلحين على متن سيارة رباعية الدفع ترجلوا من سيارتهم وفتحوا نيران بنادقهم الآلية على شعيب بومدين، مضيفا أنّ الاغتيال جرى في منطقة فنيسيا، وهو أكبر شارع تجاري في مدينة بنغازي.

وتابع المسؤول أن الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية فتحت تحقيقا فوريا في الأمر وجاري تفريغ محتوى كاميرات المراقبة الخاصة بالمحال التجارية في موقع الجريمة، دون أن يضيف تفاصيل أخرى.

وبومدين هو ضابط بقوات البحث الجنائي في بنغازي، قبل أن ينتقل للعمل في القوات العسكرية التي يقودها حفتر والتي ترأس فيها إحدى الوحدات العسكرية التابعة للواء طارق ابن زياد الذي يعد القوة الأكبر والأكثر تجهيزا بقيادة صدام خليفة حفتر.

ويعد اغتيال اليوم هو الثاني بعد انتهاء الحرب في مدينة بنغازي بعد اغتيال محمود الورفلي في مارس العام الماضي، وهو ضابط في قوات حفتر ومطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب.