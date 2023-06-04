بنغازي.. الفبض على بنغلاديشي عضو في شبكة دولة لتهريب البشر

أعلنت مديرية أمن بنغازي إلقاء مركز شرطة «بوعطني» القبض على عضو بشبكة دولية لتهريب البشر، بنغلاديشي الجنسية.

وذكرت المديرية أن المقبوض عليه هرب في وقت سابق من مدينة طرابلس، وأنه متورط في خطف العمالة الوافدة من بلاده وتعذيبهم، وطلب فدية مالية من ذويهم لإطلاق سراحهم.

وأضافت المديرية أنه جرى القبض على المتهم بناء على إذن من النيابة العامة؛ حيث تم مُداهمة المنزل الذي يقيم فيه، وعُثر على شخص مختطف كان قيد التعذيب طالبا 60 ألف دينار كفدية مالية من ذويه.

وأشارت المديرية إلى أن المقبوض عليه اعترف بما نُسب إليه من تهم، وأنه عند تفتيش هاتفه جرى العثور على مقاطع فيديو توضح عمليات تهريب لمهاجرين غير نظاميين، وأنّه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، وإحالته إلى النيابة العامة.