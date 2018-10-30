بنغازي.. المجلس التسيري يُناقش العقود المُبرمة مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي

اجتمع اليوم الاثنين رئيس المجلس التسيري بلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري مع مدير إدارة التشغيل والصيانة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي المهندس حمد العقيلي.

وذلك لمناقشة سير الأعمال المتعاقد عليها مع الحكومة المؤقتة ولجنة استقرار بنغازي وكذلك الوقوف على مراحل تنفيذ صيانة وتشغيل حقول المياه بمنطقة الهواري المغذية لمنطقة القوارشة.

كما تم في هذا الاجتماع الاطلاع على صيانة خطوط المياه الرئيسية بمنطقة الصابري التي تم إنجاز جزء كبير منها حيث تم الاتفاق صيانة شبكات المياه والصرف الصحي الواقعة بمنطقة وسط البلاد بعد تضمينها بالمشاريع التي تشرف عليها لجنة استقرار بنغازي.