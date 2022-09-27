بنغازي.. باشاغا يطلع على أداء وزارات التعليم العالي والعمل والخدمة المدنية.

اطلع رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا على أداء وزارات التعليم العالي والعمل والخدمة المدنية، في حكومته.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدة باشاغا في مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي عاشور المسماري، ووزير العمل والتأهيل عبدالله الشارف، ووزير الخدمة المدنية محمود أبو نعامة.

وخلال الاجتماع اطلع رئيس الحكومة على سير العمل بوزارات التعليم العالي والعمل والتأهيل، والخدمة المدنية، وخططها للأشهر المتبقية من سنة 2022، كما نوقش اعتماد الهياكل التنظيمية والملاكات الوظيفية للوزارات والجهات التابعة لها.

وبحث المجتمعون خطة وزارة العمل والتأهيل متضمنة الدورات التدريبية للباحثين عن العمل وموظفي القطاعات في الداخل والخارج، إلى جانب مناقشة تنظيم ملف العمالة الوافدة.

وحول التعليم العالي، تطرق الاجتماع إلى ملف التعليم العالي وتم التأكيد على ضرورة الالتزام باللوائح المنظمة للإيفاد بالخارج، والتشديد على أهمية التخطيط للارتقاء بالجامعات الليبية والاهتمام ببرامج البحث العلمي.