بنغازي تتألق في ليلة الإعمار.. أتلتيكو مدريد يُتوّج بكأس الإعمار

في ليلة استثنائية حملت في طياتها رسائل رياضية وإنسانية، شهد ملعب بنغازي الدولي مساء اليوم الجمعة حدثاً تاريخياً تمثل في إقامة بطولة كأس الإعمار التي جمعت بين عملاقَي الكرة الأوروبية أتلتيكو مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي يتوسطها طاقم تحكيم ليبي، في أجواء احتفالية غير مسبوقة داخل الأراضي الليبية منذ سنوات.

مباراة عنوانها الندية والإثارة

المواجهة التي تابعها آلاف الجماهير داخل مدرجات ملعب بنغازي وأكثر من ذلك عبر الشاشات، جاءت على قدر التوقعات، حيث قدّم الفريقان عرضاً فنياً مميزاً اتسم بالندية والالتزام التكتيكي.

تقدّم أتلتيكو مدريد أولاً عبر كارلوس مارتن في الدقيقة 35 من تسديدة رائعة، قبل أن يدرك إنتر ميلان التعادل في الشوط الثاني عن طريق يان بيسيك بعد تمريرة متقنة من هنريك مخيتاريان.

وبعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للنادي الإسباني بنتيجة 4 – 2، ليُتوج أتلتيكو مدريد بلقب كأس الإعمار وسط فرحة جماهيرية كبيرة وهتافات غصّت بها مدرجات بنغازي.

تألق موسو ودموع الفرحة

حارس أتلتيكو مدريد خوان موسو كان نجم اللقاء دون منازع، بعد أن تصدّى لركلتي جزاء حاسمتين مكّنت فريقه من حصد اللقب. وقد عبّر اللاعب عقب المباراة عن سعادته بالمشاركة في “حدث يُجسّد روح السلام والتجديد في ليبيا”، على حد قوله.

إشادة خليل البلوشي وحضور فني لافت

المعلق الرياضي المعروف خليل البلوشي، الذي حضر خصيصاً إلى بنغازي للتعليق على اللقاء، عبّر في كلمته الختامية عن إعجابه بأجواء التنظيم، قائلاً: “ما شاهدناه اليوم في بنغازي هو أكثر من مباراة كرة قدم، إنه احتفال بالحياة، ورسالة للعالم بأن ليبيا قادرة على احتضان الأحداث الكبرى بروحها الجميلة”.

وقد تخلل الحدث فقرات فنية وغنائية قدّمها عدد من الفنانين الليبيين والعرب، أضفت لمسة فنية راقية على أجواء البطولة.

رمزية الإعمار ورسالة للعالم

بطولة كأس الإعمار لم تكن مجرّد مواجهة رياضية، بل جاءت لتكون رمزاً لعودة الحياة والاستقرار إلى ليبيا، ورسالة إلى العالم بأن بنغازي تستعيد بريقها الثقافي والرياضي شيئاً فشيئاً.

وقد أكّد المنظمون أن هذه الفعالية هي “بداية لسلسلة من الأنشطة الرياضية الدولية التي ستُقام على أرض ليبيا خلال المرحلة المقبلة”.

بين صيحات الجماهير واحتفالات اللاعبين، اختتمت بنغازي ليلة من أجمل لياليها الكروية، حيث امتزجت فيها الروح الرياضية بـقصة وطن يتعافى، لتسجّل بطولة كأس الإعمار نفسها كأحد أبرز الأحداث الرياضية التي عرفتها ليبيا في السنوات الأخيرة.