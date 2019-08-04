«بنغازي» تتصدر قائمة الحوادث الأكثر مأساوية خلال نصف 2019

قامت منظمة التضامن لحقوق الإنسان بتوثيق مقتل 424 مواطناً جراء حوادث العنف التي وقعت في المدن المختلفة أغلبهم مدنيون خلال النصف الأول من العام الحالي.

حيث قالت المنظمة في تقرير لها أن مدينة بنغازي تصدرت قائمة المدن الأكثر عدداً من حيث الضحايا، موضحةً أن التقرير هو رصد لجرائم الخطف والقتل، ذات الطابع الجنائي والسياسي من خلال تقارير المؤسسات الرسمية و الإعلامية.

هذا وتُعتبر منضمة التضامن لحقوق الإنسان منظمة غير حكومية معنية بأوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، وتأسـست من قبل مجموعة من المغتربين الليبيين الذين يقيمون في سويسرا بتاريخ 10 ديسمبر 1999 في جنيف، كما شاركت منذ تأسيسها في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية لحقوق الإنسان، وقدمت تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ولجنة حقوق الإنسان وآلياتها الموضوعية والمحكمة الجنائية الدولية.