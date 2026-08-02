بنغازي تجمع قيادات النفط.. خطة لـ«رفع الإنتاج» وتجاوز تحديات التشغيل

واصلت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عقد اجتماعاتها الفنية والمالية لعام 2026 مع الشركات التابعة لها، حيث انطلقت صباح اليوم أعمال الاجتماع الفني مع شركة الخليج العربي للنفط في مقر الشركة بمدينة بنغازي، على أن تستمر الاجتماعات لمدة يومين متتاليين.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الاجتماع يأتي ضمن إطار المتابعة الدورية للنشاط العام للشركات التابعة، ومراجعة مستوى الأداء، إلى جانب بحث أبرز التحديات التشغيلية ووضع الحلول المناسبة التي تضمن استمرار العمليات بكفاءة وفاعلية.

وشهد اليوم الأول من الاجتماع تقديم عروض فنية ومرئية متخصصة تناولت أعمال إدارات السلامة والصحة والبيئة (HSE)، وهندسة المكامن، والإنتاج، والحفر، إضافة إلى استعراض خطة زيادة الإنتاج للفترة بين عامي 2026 و2027.

وبحسب المؤسسة الوطنية للنفط، ناقشت العروض المقدمة مؤشرات الأداء الحالية، والتحديات التي تواجه العمليات التشغيلية، إلى جانب البرامج التطويرية المقترحة لتعزيز كفاءة العمل ودعم خطط رفع الإنتاج.

وتُستكمل أعمال الاجتماع غدًا بمناقشة بقية المحاور الفنية الخاصة بعدد من إدارات شركة الخليج العربي للنفط، وصولًا إلى إعداد التوصيات النهائية التي تدعم مستهدفات المؤسسة الوطنية للنفط وبرامجها الرامية إلى تطوير قطاع النفط الليبي.

هذا وتُعد شركة الخليج العربي للنفط إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، وتعمل في مجال استكشاف وإنتاج النفط في ليبيا. وتأتي الاجتماعات الفنية الدورية بين المؤسسة وشركاتها ضمن آليات متابعة الأداء التشغيلي وتقييم الخطط المستقبلية المتعلقة بالإنتاج والتطوير.