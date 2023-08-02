بنغازي تحتضن المؤتمر العلمي الأول حول السياسات الأمنية

تحتضن مدينة بنغازي خلال الفترة من 1 إلى 3 أغسطس الجاري، المؤتمر العلمي حول السياسات الأمنية في ليبيا بين الواقع والمأمول تحت شعار “الأمن من أجل تنمية مستدامة”.

ويهدف المؤتمر الذي تنظمه وزارة الداخلية وجامعة بنغازي، إلى تسليط الضوء على الأمن كعامل رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة في ليبيا.

ويتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات العلمية وورش العمل التي تتناول مختلف جوانب الأمن الوطني والإقليمي والدولي، وكيفية تحقيق التنمية المستدامة في ظل الظروف الراهنة في ليبيا.

ويشارك في المؤتمر خبراء ومختصون في مجالات الأمن والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني.

ويعد المؤتمر فرصة للنقاش والتبادل والتعاون بين المشاركين لوضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وتحقيق التنمية المستدامة التي تخدم الشعب الليبي، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي لجامعة بنغازي.