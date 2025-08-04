بنغازي تحتضن لقاءً بين البرلمان والهلال الأحمر لبحث دعم درنة إنسانياً

التقت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل في مجلس النواب، انتصار شنيب، مع رئيس فرع جمعية الهلال الأحمر بدرنة، حمزة الفرجاني، في لقاء عقد بمقر ديوان مجلس النواب في بنغازي.

وركز الاجتماع على استعراض العراقيل والصعوبات التي تواجه فرع الجمعية في درنة، ومناقشة السبل الكفيلة بتحسين أداء الخدمات المقدمة للمواطنين في المدينة، بما يسهم في تعزيز الدعم الإنساني وتلبية الاحتياجات المحلية.

يأتي هذا اللقاء في إطار متابعة اللجنة لعمل المؤسسات الإنسانية وتقديم الدعم اللازم لها بما يخدم المصلحة العامة.