بنغازي تستضيف المهرجان الثالث للأغنية الشعبية

افتتحت فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان بنغازي للأغنية الشعبية، التي تحمل اسم الفنان الراحل “أحميدة درنة” تكريما لمسيرته الفنية الغنية.

وأعرب نقيب المهن الموسيقية صابر محمود العبيبي، عن “فخره بإقامة هذا المهرجان الذي يعكس اهتماما واضحا بالتراث الموسيقي الليبي”، مؤكدا على “أهمية هذه الدورة في إحياء الأغنية الشعبية الليبية، وأنه خطوة مهمة في الحفاظ على التراث الثقافي”.

وأكدت وزيرة الثقافة والفنون، بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، صالحة الدروقي، “دعم الوزارة الكامل لمثل هذه المبادرات التراثية، مشيرة إلى أهميتها في تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التراث الثقافي الليبي”، مضيفة “أن هذا المهرجان يأتي تتويجا لجهود كبيرة تبذلها الوزارة لدعم الحركة الثقافية والفنية في ليبيا”، بحسب وكالة وال.

هذا وشهد الحفل تكريما لنخبة من رواد الأغنية الشعبية الليبية، مع الإعلان عن تكريم أربعة من رواد الأغنية خلال أيام المهرجان، واختتم الحفل بعروض غنائية شعبية مميزة قدمها مجموعة من أبرز الفنانين الشعبيين من مختلف المدن الليبية، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين استمتعوا بالأداء الرائع للفنانين.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان لمدة أربعة أيام، تتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، تشمل أمسيات شعرية، وورش عمل في الموسيقى والتراث، وعروضا فنية متنوعة، كما سيشهد المهرجان تنظيم ندوات وحلقات نقاش حول الأغنية الشعبية الليبية، وتأثيرها على المجتمع.