بنغازي تستضيف النسخة الرابعة من حفل جوائز دوري كرة القدم

نظمت النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين، النسخة الرابعة لحفل توزيع جوائز الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024، برعاية إعلامية من وكالة الأنباء الليبية.

و”حصل مدرب فريق النصر، أسامة الحمادي، على جائزة أفضل مدرب، وتحصل حارس النصر، جواد رزق على جائزة أفضل حارس مرمى، وجائزة أفضل مدافع كانت من نصيب مدافع النصر علي سلامة، فيما تحصل لاعب الأهلي طرابلس، أحمد كراوع، على جائزة أفضل مهاجم، وكانت جائزة أفضل لاعب وسط من نصيب لاعب الهلال، فيصل البدري، وتحصل على جائزة أفضل لاعب صاعد لاعب السويحلي، أسامة الشريمي”.

وبحسب ما نشرت صفحة الدوري الليبي لكرة القدم، “كانت جائزة أفضل معلق رياضي، من نصيب معلق قناة ليبيا الرياضية، حسام الترهوني، وتحصل الحكم الدولي نصيب الهواري على جائزة أفضل حكم”.

جوائز الدوري الليبي الممتاز موسم 2023-2024 بإختيار النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين 👇🏻🇱🇾 – أفضل مدرب #أسامة_الحمادي … تم النشر بواسطة ‏الدوري الليبي لكرة القدم‏ في السبت، ١٠ أغسطس ٢٠٢٤