بنغازي تستضيف مهرجان «المسرح الكوميدي» بدورته الخامسة

ضمن فعاليات “بنغازي عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي”، تستضيف مدينة بنغازي مهرجان المسرح الكوميدي في دورته الخامسة، التي تنطلق في 25 نوفمبر 2024.

وأكد عضو اللجنة العليا لمهرجان بنغازي عاصمة الثقافة العربية في العالم الإسلامي الفنان أسامة بركة، أن “مهرجان المسرح الكوميدي في بنغازي يعد حدثا مميزا وغير مسبوق”.

وأوضح بركة أن “عروض المسرح الكوميدي عادة ما تقدم للجمهور بشكل منفصل دون ارتباط بمهرجان خاص، بينما يأتي مهرجان بنغازي ليكون الأول من نوعه الذي يخصص للمسرح الكوميدي”.

وأشار “إلى أنه عند مقارنة هذا المهرجان بدول الجوار مثل مصر وتونس، لا يوجد مهرجان متخصص في المسرح الكوميدي، مما يجعل مهرجان بنغازي فريدا من نوعه في المنطقة”.

وأضاف بركة لوكالة وال، “أن هذه هي الدورة الخامسة للمهرجان، حيث يُفتح المجال لجميع العروض للمشاركة دون وجود لجنة لتقييم العروض أو منح جوائز”.

وأوضح أن “المهرجان يهدف إلى تعزيز الفن الكوميدي وتقديمه للجمهور بشكل متميز، متمنيا أن يشكل حدثا ثقافيا يسهم في تطوير هذا النوع من المسرح في ليبيا”، مؤكّدا على أن “المهرجان يمثل خطوة مهمة في مسيرة الثقافة والفن في بنغازي، ويساهم في تنشيط الحركة المسرحية في المدينة بشكل عام”.

وقال: “أتوقع نجاحا كبيرًا لفرقة مدينة إجدابيا المسرحية، التي يقودها المخرج معاذ الأصفر، الذي يعد من الشخصيات الموهوبة والمميزة في مجال المسرح الكوميدي، حيث يمتلك تاريخ طويل في هذا النوع من المسرح، وله قدرة كبيرة على جذب الجمهور وتقديم عروض ذات طابع فكاهي راقٍ”.

وأشار بركة إلى “وجود تحديات يعاني منها الفنان المسرحي، تتمثل في غياب الحاضنة الداعمة التي تعنى بالعروض المسرحية وتدعم إنتاجها، حيث لا تجد العديد من الفرق المسرحية في ليبيا أي دعم من وزارة الثقافة، التي يبدو أنها تفتقر إلى الأولوية الحقيقية لتطوير هذا القطاع الفني الهام”.

هذا ويهدف المهرجان إلى أن “يصبح منصة سنوية للاحتفاء بالكوميديا الليبية، ويمنح فرصة لعرض الأعمال الكوميدية المتميزة، والتفاعل بين الفنانين والجمهور، كما يركز على تبادل الخبرات بين المبدعين في المجال المسرحي، ويسعى إلى تدريب جيل جديد من الكوميديين القادرين على إثراء المشهد الفني والثقافي في ليبيا، كما “يشكل المهرجان فرصة لتأكيد أهمية المسرح الكوميدي كجزء أساسي من الثقافة الشعبية، وتعزيز دوره في تنمية الإبداع والفكر الفني”.