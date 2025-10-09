بنغازي تستعد لاحتضان «كأس الإعمار».. مواجهة تاريخية بين إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد

مدينة بنغازي على موعد مع ليلة كروية استثنائية يوم الغد الجمعة 10 أكتوبر 2025، حين يحتضن ملعب بنغازي الدولي مباراة ودية دولية تحت عنوان “كأس الإعمار – FDRL Cup” تجمع بين عملاقي أوروبا: إنتر ميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

التحضيرات والتنسيق الرسمي

تنظم هذه المبادرة تحت إشراف صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا (FDRL)، وقد تم التوقيع الرسمي على الاتفاقيات مع الإدارة الرياضية لناديي إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد في عواصم أوروبا، ميلانو ومدريد، من قبل مسؤولي الصندوق وقسم التعاون الدولي.

الجهات المنظمة تصف هذا الحدث بأنه ليس مجرد مباراة ودية بل رمز أمل وتجديد، يسعى إلى إعادة ليبيا إلى خارطة الأحداث الرياضية الدولية، ومنح جمهورها فرصة مشاهدة نجوم عالميين في ملعب محلي.

طابع تاريخي وأول مرة

يُنظر إلى هذه المواجهة باعتبارها من أبرز المباريات التي ستُقام على الأراضي الليبية، خصوصًا أنها تجمع فريقين كبيرين من الدوريات الأوروبية، وهو أمر نادر الحدوث في ليبيا، وقد أعلن نادي أتلتيكو مدريد أن الحدث هو “تاريخي” باعتباره أول لقاء من هذا النوع يُقام في ليبيا.

انسحاب برشلونة وتعديل المنافس

في خطوة لفتت الانتباه، أعلن نادي برشلونة الإسباني انسحابه من المشاركة في كأس الإعمار لأسباب تتعلق بالفريق الكتالوني من حيث الراحة وضغط روزنامة الموسم، حيث كان من المفترض أن يشارك في البطولة لكن قرر عدم السفر إلى ليبيا وعاد المبلغ المالي الذي تسلّمه (5 ملايين يورو) إلى الجهة المنظمة، وبموجب هذا التعديل، سيخوض أتلتيكو مدريد اللقاء ضد إنتر ميلان بدلاً من برشلونة.

ومن المتوقع أن يُنقل الحدث على قناة ليبيا الرياضية في تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا، ومن المنتظر أن يشهد الملعب حضورًا جماهيريًا مكثفًا، وأن يُسلط الحدث الأضواء إعلاميًا محليًا ودوليًا، باعتباره فرصة لإعادة تأهيل المشهد الرياضي الليبي والترويج لليبيا كوجهة لاستضافة فعاليات عالمية.