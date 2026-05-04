بنغازي تستعد لاحتضان «مؤتمر برلماني» آسيوي أفريقي

استقبل رئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري الفضيل، اليوم الاثنين، في مقر الديوان بمدينة بنغازي، النائب الأول لرئيس المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي سعود راشد حجيلان، يرافقه الأمين العام للمجلس فائز الشوابكة، في زيارة رسمية جاءت في إطار التحضير للتعاون البرلماني بين الجانبين.

وحضر مراسم الاستقبال نائب رئيس الديوان رسمي بالروين، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والمكاتب في ديوان مجلس النواب.

وعقب الاستقبال، أجرى الوفد الزائر جولة داخل مقر الديوان شملت المكتبة البرلمانية، حيث اطلع على محتوياتها من كتب وموسوعات ووثائق، إضافة إلى الوسائل الحديثة المستخدمة في العرض والاطلاع، والمساحات المخصصة للباحثين والمهتمين بالشأن التشريعي.

كما تعرف الوفد على أقسام المكتبة المختلفة، واستمع إلى شروحات من أمين المكتبة البرلمانية والموظفين حول آليات اقتناء الكتب وفهرستها وتصنيفها وفق أحدث النظم المعتمدة في علم المكتبات، إلى جانب الخدمات الإلكترونية التي توفر الوصول إلى المصادر والمراجع بصيغة رقمية.

وشملت الجولة كذلك زيارة قاعات التدريب التابعة لمكتب التدريب والتطوير في الديوان، حيث اطلع الوفد على التجهيزات التقنية واللوجستية المخصصة لدعم البرامج التدريبية وفق المعايير الحديثة، إضافة إلى الاطلاع على صور توثق مراحل تطور السلطة التشريعية في ليبيا.

وتأتي هذه الزيارة في سياق التحضيرات الجارية لمناقشة الترتيبات المتعلقة بانعقاد المؤتمر البرلماني الآسيوي الأفريقي، المزمع تنظيمه في مدينة بنغازي، بما يعكس توجهًا لتعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين وتوسيع مجالات التنسيق المشترك.