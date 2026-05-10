بنغازي تستعد لاستضافة المؤتمر البرلماني «الآسيوي الإفريقي»

عقد رئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله المصري الفضيل، اجتماعًا مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر المجلس البرلماني الآسيوي الإفريقي، المزمع انعقاده في مدينة بنغازي منتصف يونيو المقبل، بحضور نائب رئيس الديوان د. رسمي بالروين.

وجاء الاجتماع، الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب، لمناقشة كافة الترتيبات والتجهيزات الخاصة بانعقاد المؤتمر، بما يضمن ظهوره بمستوى يليق بالمدينة واستضافة هذا الحدث البرلماني الدولي الهام.

وأكد الاجتماع على أهمية تنظيم المؤتمر بشكل يعكس صورة إيجابية عن بنغازي ويعزز مكانة ليبيا في المحافل الإقليمية والدولية، ويعزز التعاون بين البرلمانات الآسيوية والإفريقية.

يُذكر أن المؤتمر البرلماني الآسيوي الإفريقي يمثل منصة حيوية لتعزيز الحوار البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول المشاركة، ويدعم التعاون السياسي والاقتصادي بين القارات.

هذا وتستعد ليبيا لاستضافة مؤتمر المجلس البرلماني الآسيوي الإفريقي كجزء من جهودها لتعزيز العلاقات البرلمانية والدبلوماسية مع الدول الآسيوية والإفريقية.

ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة لتبادل الخبرات والممارسات البرلمانية، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات التشريع والسياسة العامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.