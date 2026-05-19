بنغازي تستعد لاستضافة قمة «ليبيا إفريقيا» للمناخ

عقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، اجتماع ضم رئيس اللجنة التحضيرية لقمة ليبيا – أفريقيا للمناخ عضو مجلس النواب ربيعة أبوراص، إلى جانب عضوي اللجنة سعد البدري وعبد المنعم بالكور، ورئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري الفضيل.

وشارك في الاجتماع مقرر اللجنة التحضيرية مستشار الشؤون البرلمانية بالديوان أحمد حشاش، والمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ومدير إدارة الإعلام عبد الله بليحق.

وناقش الاجتماع الاستعدادات والترتيبات الخاصة بعقد قمة ليبيا – أفريقيا للمناخ، المقرر تنظيمها في ليبيا ضمن خمس مراحل تنفيذية، مع بحث الجوانب التنظيمية والإجراءات اللوجستية وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وتركزت المناقشات على ضمان جاهزية الاستعدادات بما يسهم في إنجاح القمة وتحقيق أهدافها، بما يعكس قدرة الدولة الليبية على استضافة الفعاليات الإقليمية ذات البعد البيئي والمناخي.