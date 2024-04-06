«بنغازي» تستعد لاستضافة ملتقى «كرة القدم الليبية»

صرح عضو لجنة ملتقى كرة القدم الليبية المستشار عز الدين الغرابي، أنه تجرى الاستعدادات لتنظيم ملتقى كرة القدم الليبية في مدينة بنغازي، عقب عيد الفطر المبارك، تحت مسمى “كرة القدم الليبية الواقع والمأمول”.

وأضاف الغرابي لصحيفة “الأنباء الليبية”: يهدف الملتقى إلى جمع رموز الكرة الليبية من مختلف أنحاء البلاد، لمناقشة سبل تطوير اللعبة ومحاربة ظاهرة التعصب والشغب في الملاعب، والمساهمة في المصالحة الوطنية، ومناقشة جميع الجوانب الرياضية والثقافية والاجتماعية للعبة.

وعن فعاليات الملتقى، قال الغرابي: ستتضمن ندوة علمية لتقديم أوراق بحثية حول تطوير كرة القدم الليبية، وزيارات مدنية لبعض المرافق الإدارية، ومباراة استعراضية لقدامى لاعبي كرة القدم.

وأكد رئيس اللجنة الإعلامية للملتقى زين العابدين بركان، أن الملتقى يهدف إلى إضافة بصمة كبيرة على الكرة الليبية، من خلال دعوة خبراء رياضيين من أكاديميين وإعلاميين ومدربين وإداريين وحكام مهتمين بالكرة الليبية للمشاركة في الملتقى.

هذا ويستمر الملتقى لمدة ثلاثة أيام، يتضمن اليوم الأول ندوة علمية بالفترتين الصباحية والمسائية وستقدم فيها أوراق بحثية، واليوم الثاني زيارات مدنية، واليوم الثالث مباراة استعراضية، ومن خلاله ستخرج توصيات مهمة لتقديمها إلى جهات الاختصاص لتطوير كرة القدم الليبية.