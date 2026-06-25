بنغازي تستعد للانتخابات.. المفوضية تتابع التحضيرات ميدانياً

في إطار متابعته المستمرة لسير العملية الانتخابية، أجرى عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أبوبكر مردة، برفقة مدير إدارة العمليات الميدانية الصادق الزكار، زيارة ميدانية إلى مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي، الخميس 25 يونيو 2026، لمتابعة مستوى الجاهزية والاستعدادات المتعلقة بانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية.

واستقبل الوفد رئيس مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي المهندس هيثم الطبولي، إلى جانب منسق التدريب مفتاح العشيبي، ومنسق العمليات عيسى المسماري، ومسؤول الدعم اللوجستي مجدي الشعافي.

وشملت الزيارة جولةً تفقديةً داخل مختلف أقسام المكتب، اطلع خلالها عضو مجلس المفوضية على سير العمل والتجهيزات الفنية والإدارية، مثمنًا الجهود التي يبذلها موظفو المكتب في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، ومؤكدًا أهمية مواصلة دعم الكوادر العاملة وتذليل الصعوبات بما يضمن انتظام العملية الانتخابية وفق الخطط المعتمدة.

كما تابع الوفد مستوى الاستعدادات والترتيبات الجارية الخاصة بانتخابات النقابة الفرعية للمعلمين، إلى جانب بقية النقابات والروابط المهنية، في إطار حرص مجلس المفوضية على متابعة تنفيذ برامج العمل المقررة والتأكد من الالتزام بالمعايير والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية.

واختُتمت الزيارة بالتأكيد على استمرار التواصل والتنسيق وتقديم الدعم اللازم لإنجاح مختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتعزيز دور مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي بوصفه أحد المكاتب المحورية في إدارة وتنفيذ العملية الانتخابية.

خلفية وسياق:

تأتي هذه الزيارة ضمن جهود مجلس المفوضية لمتابعة جاهزية مكاتبه الميدانية والوقوف على سير تنفيذ الخطط التشغيلية المتعلقة بالانتخابات النقابية والمهنية، بما يسهم في ضمان تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية وفق الإجراءات والمعايير المعتمدة.