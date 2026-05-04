بنغازي تطلق «ممراً بحرياً مباشراً» نحو الصين

في خطوة تعكس تحوّلاً لافتاً في المشهد الاقتصادي الليبي، أعلنت مدينة بنغازي، اليوم الاثنين، إطلاق أول خط شحن تجاري مباشر يربطها بـ الصين، في تطور يُنتظر أن يعيد رسم خريطة التجارة البحرية للبلاد.

واستقبل ميناء المنطقة الحرة جليانة أول سفينة شحن قادمة مباشرة من الموانئ الصينية، في مشهد اعتُبر نقطة انطلاق فعلية لمسار لوجستي جديد يربط ليبيا بسلاسل الإمداد العالمية دون وسطاء أو محطات عبور.

ويمثل هذا الخط البحري تحولاً عملياً في آليات التبادل التجاري، إذ يُسهم في تقليص زمن الشحن بشكل ملحوظ، وخفض التكاليف التشغيلية، ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع وتوافرها في السوق المحلية، إلى جانب تعزيز كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير.

وتتجاوز أهمية هذه الخطوة بعدها التجاري، إذ تعزز موقع ليبيا كممر حيوي في حركة الملاحة الدولية داخل البحر المتوسط، وتدعم التوجه نحو تحويل ميناء جليانة إلى مركز إقليمي للترانزيت وإعادة التصدير، يخدم أسواقاً في أفريقيا ودول الجوار.

كما يفتح الخط الجديد آفاقاً أوسع أمام الاستثمارات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ويعزز قدرة بنغازي على استقطاب الشركات الدولية الباحثة عن مراكز توزيع قريبة من الأسواق الناشئة، مستفيدة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمدينة.

وتشير المعطيات إلى أن هذه الخطوة تمهد لعودة قوية لدور بنغازي كمحور تجاري رئيسي في ليبيا، بعد سنوات من التحديات، مع توقعات بأن تتحول إلى نقطة ارتكاز في حركة الشحن الإقليمي والدولي خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي إطلاق هذا الخط في إطار جهود أوسع لإعادة تنشيط الموانئ الليبية ودمجها في الاقتصاد العالمي، وسط توجه لتعزيز البنية التحتية اللوجستية ورفع كفاءة المرافئ البحرية، بما يواكب متطلبات التجارة الحديثة ويعيد تموضع ليبيا كمركز عبور رئيسي في المنطقة.