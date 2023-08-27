بنغازي.. تعرض مقر الهلال الأحمر للاعتداء وأعمال «نهب وتخريب»

أفادت جمعية الهلال الأحمر الليبي بتعرض فرعها في بنغازي التابع للأمانة العامة إلى أعمال اعتداء «نهب وتخريب».

ولم توضح جمعية الهلال الأحمر الليبي، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، هوية الجهة التي تقف وراء الاعتداء.

نشرت الصفحة الرسمية للهلال الأحمر مقطعا مصورا لمشاهد الاعتداءات التي تعرض لها مبنى الأمانة العامة. وحث المنشور على «إبعاد مقرات الجمعية والمتطوعين عن أي صراع».

وطالبت تاـمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر بـ«تدخل الأجهزة الأمنية، لحماية الممتلكات الخاصة بجمعية الهلال الأحمر الليبي»، بحسب مناشدتها.