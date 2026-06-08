بنغازي تفتح ملف المعلمين.. تسويات مالية و«معاشات» على الطاولة

عقدت نائبة رئيس لجنة شؤون التعليم في مجلس النواب الدكتورة سلطنة المسماري اجتماعاً موسعاً مع رئيس اللجنة التسييرية للنقابة العامة للمعلمين المكلف عبد الله عبد القادر، ورئيس اللجنة التسييرية لنقابة المعلمين في بنغازي عمر العبار، إلى جانب منسق النشاط في اللجنة التسييرية للنقابة.

وجاء الاجتماع في مقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، وناقش مجموعة من الملفات المرتبطة بقطاع التعليم والمعلمين، وفي مقدمتها تسوية الأوضاع الوظيفية الخاصة بالمعلمين من حيث الدرجات الوظيفية، إضافة إلى ملف التسويات المالية المستحقة عقب تعديل الدرجات.

وتناول الاجتماع كذلك ملف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين في قطاع التعليم، إلى جانب بحث أسباب تأخر ربط معاشات المعلمين بصندوق الضمان الاجتماعي، بما ينعكس على استقرار أوضاعهم المعيشية والوظيفية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق متابعة الملفات التعليمية العالقة، والعمل على معالجة التحديات الإدارية والمالية التي تواجه شريحة المعلمين في ليبيا، ضمن مساعٍ لتعزيز استقرار قطاع التعليم وتحسين بيئة العمل فيه.

ويشهد قطاع التعليم في ليبيا منذ سنوات تحديات متراكمة تتعلق بالحقوق المالية والإدارية للمعلمين، إضافة إلى إشكاليات ربط المعاشات والتسويات الوظيفية، ما يدفع الجهات التشريعية والنقابية إلى عقد اجتماعات دورية بهدف إيجاد حلول تنظيمية ومالية لهذه الملفات.