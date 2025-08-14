بنغازي.. حملة أمنية ضد ظاهرة التسول بإشراف جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية

بناءً على تعليمات رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء صلاح محمود الخفيفي، وفي إطار الجهود الأمنية الرامية إلى حفظ الأمن العام والتصدي للظواهر السلبية التي تسيء للمظهر الحضاري للمدن الليبية، نفذت إدارة العمليات الأمنية بالجهاز حملة أمنية استهدفت ظاهرة التسول في عدد من المفترقات والتقاطعات الرئيسية داخل مدينة بنغازي.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المتسولين من جنسيات مختلفة، بعضهم لا يحمل أي مستندات ثبوتية، وتم نقلهم إلى مركز الإيواء لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم.

وتؤكد إدارة الجهاز استمرار هذه الحملات بشكل دوري، وتدعو المواطنين إلى التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي حالات تسول أو نشاطات مشبوهة.