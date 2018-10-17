بنغازي.. صرف لقاح المركب الفيروسي (MMR) للعيادات والمركز الصحية

بدأ مكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية ببنغازي، اعتبارا من الأحد الماضي في صرف لقاح المركب الفيروسي (MMR) الواقي من الحصبة والحميراء والنكاف للعيادات والمراكز الصحية ببنغازي.

وقال مشرف برنامج التطعيم ببنغازي الأستاذ رمضان ميلاد الفيتوري أنه بنهاية دوام أمس الثلاثاء تسلمت جميع المرافق الصحية تطعيم المركب الفيروسي (MMR) من وحدة التطعيم بقسم الأمراض السارية التابع لمكتب الرعاية الصحية الأولية بمقرها المؤقت بمركز بنغازي الطبي وذلك لتعويض النقص الذي حدث في هذا التطعيم خلال الفترة الماضية.