بنغازي: ضبط عصابة من جنسيات افريقية تمارس عمليات السطو والسرقة

ضبطت الفرق الأمنية في مركز شرطة العروبة، بالتعاون مع قوات أمن توكرة، تشكيلا عصابيا من جنسيات أفريقية، مطلوب بتهم السطو المسلح والسرقة بالإكراه.

وذكرت مديرية أمن بنغازي في بيان لها، أن رئيس مركز شرطة العروبة، مقدم جاد الله ماضي، أصدر تعليماته لأعضاء التحريات، بمرافقة الدوريات لإلقاء القبض على أفراد هذا التشكيل.

وعلى الفور تم انتقال أعضاء تحريات مركز شرطة العروبة، رفقة الدوريات التابعة لمديرية أمن توكرة وتمت مداهمة منزل بمنطقة الوحيشي، ما أسفر عن ضبط ثلاثة منهم، وباقي أفراد التشكيل تم ضبطهم بمنطقة سيدي يونس، وتم تسليمهم للدوريات التابعة لمديرية أمن توكرة.

وصادرت القوى الأمنية عدة هواتف وأدوات تستخدم في كسر الأقفال، إضافة لعدد من جوازات السفر و الوثائق التي عثر عليها بحوزة أفراد العصابة.