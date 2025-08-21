بنغازي.. ضبط 30 ألف لتر وقود مهرب وإيقاف 7 متورطين

نجحت إدارة التحريات وجمع الاستدلال والقبض بجهاز البحث الجنائي بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، في ضبط كمية ضخمة من الوقود المهرب تُقدر بـ30 ألف لتر، وإيقاف 7 أشخاص متورطين في هذه العملية بمدينة بنغازي.

وجاءت العملية في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لحماية مقدرات المواطنين، وبإشراف مباشر من رئيس جهاز البحث الجنائي اللواء أحمد الشامخ، تأكيدًا على حرص الجهاز على مكافحة كل من يهدد الأمن الاقتصادي ويعبث بثروات الوطن.

وقالت الإدارة إن العملية بدأت بعد ورود بلاغ دقيق من مصدر خاص بالجهاز، وتأكدت صحته ميدانيًا من قبل فرق التحريات، لتحديد موقع لتخزين وتهريب وقود الديزل في منطقة شبنة بمدينة بنغازي، وبعد إعداد محضر التحريات الرسمي وأخذ إذن النيابة العامة، تم تنفيذ مداهمة ناجحة أسفرت عن ضبط الكمية الكبيرة من الوقود وإيقاف سبعة أشخاص متورطين.

وتم تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، بما يعكس الجهود الأمنية المتواصلة لضبط المخالفين وحماية الاقتصاد الوطني.