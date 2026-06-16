بنغازي.. «عقيلة صالح» يجري سلسلة لقاءات برلمانية مع وفود دولية

عقد رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي، المستشار عقيلة صالح، سلسلة اجتماعات في مدينة بنغازي مع عدد من الوفود البرلمانية والدبلوماسية، وذلك على هامش أعمال المؤتمر العام الثاني للمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي.

وفي أول اللقاءات، اجتمع عقيلة صالح مع وفد مجلس الشيوخ بجمهورية الصومال الفيدرالية، الذي ضم بلال إدريس عبد الله، وعبد القاني جيلي محمد، وفيصل محمد عبد الكريم، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين المؤسستين التشريعيتين، بما يدعم العلاقات الثنائية ويعزز تبادل الخبرات التشريعية.

كما بحث رئيس مجلس النواب مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا، السيد ما شوليانغ، بحضور السكرتير الثالث بالسفارة السيد ما جيانغو، آفاق التعاون الليبي الصيني في مختلف المجالات، إلى جانب تطوير التعاون البرلماني ودور المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي في تعزيز الحوار بين الدول الأعضاء وتوسيع مجالات الشراكة.

وفي لقاء ثالث، اجتمع عقيلة صالح مع عضو مجلس الشيوخ الباكستاني السيد نور الحق القادري، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين ليبيا وباكستان، وتطوير التعاون والتنسيق بين المؤسستين التشريعيتين، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

كما التقى رئيس مجلس النواب وفد جمهورية جنوب السودان برئاسة رئيس المجلس التشريعي الوطني السيد جوزيف نغيري باسيكو، وعضوية السيدين ماجور أجال وكاغيور أدونغ، حيث ناقش اللقاء آليات تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات في المجالات التشريعية، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناولت جميع اللقاءات أهمية تفعيل دور المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي في تعزيز الحوار بين البرلمانات الأعضاء، وتوحيد الجهود تجاه القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم مسارات التنمية والاستقرار في الدول المشاركة.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن أعمال المؤتمر العام الثاني للمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي الذي تستضيفه مدينة بنغازي، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين البرلمانات في قارتي آسيا وإفريقيا، وتطوير آليات التنسيق التشريعي والدبلوماسي بين الدول الأعضاء.