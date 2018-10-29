بنغازي.. محاضرة علمية بعنوان «مكافحة العدوى في عيادات الأسنان»

في إطار التعاون بين إدارة الخدمات الصحية – بنغازي والأكاديمية العربية الأفريقية للدراسات وبتنسيق وإشراف مكتب تنمية الموارد البشرية بالإدارة.

ألقى الدكتور علاء الصلابي صباح اليوم الأحد الموافق 28 أكتوبر 2018 م بمقر إدارة الخدمات الصحية – بنغازي ألقى محاضرة بعنوان مكافحة العدوى في عيادات الأسنان استهدفت أطباء الأسنان، وتمريض الأسنان، وأطباء مكافحة العدوى بالمرافق الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية بنغازي.

وتضمنت المحاضرة طرق انتقال العدوى، والمواد المستخدمة في تنظيف وتطهير وتعقيم أدوات الأسنان، وأهمية توفر المنظفات الأنزيمية للتخلص من مخلفات الدم والمخلفات الأخرى بدلاً من المنظفات العادية.

وأيضًا أهمية استخدام أدوات الوقاية كالقفازات والكمامات، والمرايل وغيرها ودورها في الوقاية من العدوى، وأهمية تنظيف وتطهير الأسطح والأرضيات باستخدام مواد معتمدة، وطريقة اختيار مواد التنظيف والتطهير في عيادات الأسنان.

وفي ختام المحاضرة تم تكريم الدكتور علاء الدين الصلابي بحضور مدير مكتب تنمية الموارد البشرية د.إيناس العبيدي وأ. أحمد العوامي مدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الصحية بنغازي.