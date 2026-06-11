بنغازي.. منصة برلمانية دولية تجمع آسيا وأفريقيا

بدأت الوفود البرلمانية المشاركة في أعمال المؤتمر العام الثاني للمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي بالتوافد إلى مدينة بنغازي، حيث وصل صباح اليوم الخميس إلى مطار بنينا الدولي وفد جمهورية غامبيا، وكان في استقباله مدير إدارة المراسم والتشريفات بديوان مجلس النواب علي الشامي.

ويضم الوفد البرلماني لجمهورية غامبيا أعضاء الجمعية الوطنية عبدولي سيساي، وبا ديمبو سانيه، وعبدو سوي، وآمي تاج الدين، ضمن المشاركين في أعمال المؤتمر.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة بنغازي أعمال المؤتمر العام الثاني للمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي يومي 15 و16 يونيو الجاري، بمشاركة وفود برلمانية من عدد من الدول الآسيوية والأفريقية، تحت شعار «الرؤية المستقبلية للعلاقات الأفريقية الآسيوية».

ويأتي استضافة بنغازي لهذا المؤتمر في إطار تعزيز الحضور الدبلوماسي والبرلماني الليبي على الساحة الدولية، وتوسيع مجالات التعاون مع الدول الآسيوية والأفريقية.

ويُعد المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي منصة للحوار التشريعي بين برلمانات القارتين، بهدف دعم التعاون السياسي والاقتصادي وتبادل الخبرات التشريعية.