بنغازي.. وصول ناقلة وقود جديدة إلى «ميناء جليانة»

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن وصول ناقلة الوقود “ANKARA” إلى ميناء المنطقة الحرة جليانة في مدينة بنغازي، محمّلة بشحنة من وقود الديزل تُقدَّر بـ 28,205.249 طنًا متريًا، وذلك ضمن جهود تأمين إمدادات الوقود وتعزيز استقرار السوق المحلية في ليبيا.

وأوضحت الشركة أن الناقلة دخلت إلى الميناء ورست بشكل سلس، بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة، تمهيدًا لبدء عمليات تفريغ الشحنة وفق الخطط المعتمدة من الجهات المختصة.

وتأتي هذه الشحنة في إطار برامج التزويد المستمرة التي تنفذها شركة البريقة، بهدف دعم المخزون الاستراتيجي من الوقود وضمان استمرارية الإمدادات لتلبية احتياجات السوق المحلية من الديزل.

وأكدت الشركة أن عمليات الاستيراد والتزويد تسير ضمن منظومة تشغيلية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة، بما ينعكس على مختلف القطاعات الحيوية المرتبطة باستهلاك الوقود في ليبيا.

هذا وتعتمد ليبيا بشكل أساسي على واردات الوقود لتغطية الطلب المحلي في بعض الفترات، حيث تعمل شركة البريقة لتسويق النفط على إدارة عمليات الاستيراد والتوزيع لضمان استقرار الإمدادات، خصوصًا في ظل التغيرات التي قد تطرأ على السوق العالمية للطاقة.