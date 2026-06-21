بنغازي.. وصول 31 ألف طن من البنزين لـ«تعزيز المخزون» بالمدينة

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط وصول الناقلة BANGLAR AGRAGOTI إلى الرصيف النفطي بمدينة بنغازي، محملةً بنحو 31 ألف طن متري من وقود البنزين، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز المخزون وتأمين احتياجات المنطقة من المحروقات.

وأوضحت الشركة أن الناقلة وصلت اليوم الأحد 21 يونيو 2026 إلى ميناء بنغازي، حيث تُجرى الاستعدادات لبدء عمليات تفريغ الشحنة وضخها إلى خزانات مستودع رأس المنقار.

وأكدت شركة البريقة لتسويق النفط أن هذه الشحنة تأتي ضمن خططها الهادفة إلى دعم المخزون الاستراتيجي من الوقود، وضمان استمرارية الإمدادات وتلبية احتياجات المواطنين في مدينة بنغازي والمناطق المجاورة.

ويأتي وصول الشحنة بالتزامن مع متابعة الشركة لحركة الإمدادات النفطية وتوفير الكميات اللازمة من الوقود في مختلف المناطق، بما يساهم في الحفاظ على استقرار عمليات التوزيع وتغطية الطلب المحلي.

وتُعد مستودعات رأس المنقار في بنغازي من أبرز مرافق تخزين وتوزيع الوقود في المنطقة الشرقية، حيث تستقبل بشكل دوري شحنات البنزين والديزل والغاز الواردة عبر الموانئ النفطية، ضمن خطط شركة البريقة لتأمين احتياجات السوق المحلية والحفاظ على استقرار الإمدادات.