بنغازي.. 4 وفيات في حادثي «سير وغرق»

خيّمت أجواء من الحزن على مدينتي المرج وأجدابيا عقب تسجيل أربع وفيات في حادثين منفصلين، تمثلا في حادث سير مروع على طريق ساحل بوترابة، وحادث غرق في منطقة عين الزيانة بالكويفية بمدينة بنغازي، وفق ما أعلنته وحدة الإنقاذ البحري طلميثة.

وأوضحت الوحدة أن حادث السير الذي وقع على طريق بوترابة، بالقرب من طريق لسلس، أسفر عن وفاة ثلاثة شبان من مدينة المرج، وهم عبدالله خالد شقلوف العرفي، البالغ من العمر 23 عاماً، وأحميدة مختار العبيدي، البالغ من العمر 33 عاماً، ووائل مسعود آدم بوعمر العرفي، البالغ من العمر 35 عاماً.

وأشارت إلى أن صلاة الجنازة على المتوفين ستُقام عقب صلاة الظهر بمسجد جعفر بن أبي طالب في منطقة سوق فلسطين بمدينة المرج.

وفي منشور سابق، كانت وحدة الإنقاذ البحري قد دعت السائقين إلى توخي الحذر وتخفيف السرعة والانتباه الشديد عند الاقتراب من موقع الحادث على طريق ساحل بوترابة، مطالبة بعدم التجمهر في المكان حفاظاً على سلامة المواطنين وتسهيل عمل فرق الطوارئ.

وفي حادث منفصل، أعلنت الوحدة وفاة الشاب سيف أمحمد الورفلي، البالغ من العمر 25 عاماً ومن سكان مدينة أجدابيا، إثر تعرضه للغرق في منطقة عين الزيانة بالكويفية في مدينة بنغازي.

وخلف الحادثان حالة من الحزن والأسى بين أهالي المدن المعنية، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة للمتوفين والصبر والسلوان لذويهم.