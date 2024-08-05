بنغلاديش.. «الشيخة حسينة» تعلن استقالتها (فيديو)

بالتزامن مع الاحتجاجات الطلابية في بنغلاديش والتي أسفرت عن مقتل المئات، أعلن قائد الجيش في بنغلادش وقر الزمان، “استقالة الشيخة حسينة من رئاسة الوزراء، ومغادرتها العاصمة دكا على متن مروحية، برفقة شقيقتها الصغرى، الشيخة ريحانة، إلى “مكان أكثر أمانا”، وفقا لصحيفة “دكا تريبيون” البنغلاديشية.

وناشد “وقر الزمان”، في كلمة له على التلفزيون الحكومي، “المواطنين أن يثقوا بالجيش وأن يوقفوا أعمال العنف، مؤكدا على أن “المحادثات جارية لتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة”.

ووعد قائد الجيش، “بإعادة السلام إلى البلاد، وإجراء تحقيق في كل عمليات القتل التي حدثت على مدى الأسابيع الماضية”، مشيرا إلى أنه “لم يعد هناك داع لفرض حظر التجوال أو أي إجراءات طوارئ في البلاد”.

وقال إن “ممثلين عن الأحزاب السياسية الرئيسية كانوا حاضرين في المناقشات مع الجيش”، مضيفا: “امنحونا بعض الوقت وسنجد حلا.. أدعو الطلاب للهدوء والعودة إلى منازلهم”.

وكان نشطاء طلابيون قد دعوا إلى تنظيم مسيرة إلى العاصمة دكا، في تحد لحظر التجوال على مستوى البلاد الذي أعلنته الحكومة أمس الأحد للضغط على حسينة للاستقالة، بعد يوم من الاشتباكات الدامية في جميع أنحاء البلاد والتي أسفرت عن مقتل 300 شخص.

هذا ويعود سبب الاحتجاجات الطلابية في بنغلاديش إلى استئناف عمل نظام الحصص للقبول في الخدمة المدنية.