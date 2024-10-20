بنغلاديش.. الفيضانات تدمر 1.1 مليون طن من الأرز

دمرت الفيضانات في بنغلاديش ما يقدر بنحو 1.1 مليون طن من الأرز، وفق بيانات وزارة الزراعة في البلاد.

وذكرت وزارة الزراعة أن “الفيضانات التي شهدتها البلاد هذا العام أدت إلى خسارة كبيرة في إنتاج الأرز”.

وقال مسؤول في وزارة الأغذية، “إن الحكومة تعاملت مع هذه الأزمة بالتحرك سريعا لاستيراد 500 ألف طن من الأرز، ومن المتوقع أن تسمح للقطاع الخاص بالاستيراد قريبا”.

وأضاف: “تبذل الحكومة المؤقتة جهودا من أجل تثبيت أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بنحو 20 بالمئة خلال الشهور القليلة الماضية”.

هذا وتولت هذه الحكومة السلطة في أغسطس الفائت، بعد احتجاجات سقط خلالها قتلى، أجبرت رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة على الفرار إلى الهند.

و”اجتاحت فيضانات، ناجمة عن أمطار موسمية غزيرة وسيول جارفة من المنابع، بنغلاديش في موجتين كبيرتين في أغسطس وأكتوبر، مما أسفر عن مقتل 75 شخصا على الأقل وتضرر ملايين الناس، وأضرت الفيضانات بشدة أيضا بمنتجات زراعية أخرى تضمنت ما يزيد على 200 ألف طن من الخضراوات، وتقدر الخسائر الزراعية الإجمالية على مستوى البلاد بسبب الفيضانات بنحو 45 مليار تاكا (380 مليون دولار)”.

يذكر أن بنغلاديش، هي ثالث أكبر منتج للأرز في العالم، وتنتج ما يقرب من 40 مليون طن من الأرز سنويا لإطعام سكانها البالغ عددهم 170 مليون نسمة.